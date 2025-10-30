Visite guidée Visite du parc et de ses monuments entre chien et loup Eglise Saint-Urse Montbard
Eglise Saint-Urse Allée Clemenceau Montbard Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2025-10-30 17:15:00
fin : 2025-10-30 18:15:00
2025-10-30
Venez profiter d’une visite guidée du parc Buffon et de ses monuments au crépuscule et profiter de cette ambiance propice pour aborder les sujets étranges et inquiétants de la vie et l’œuvre de Buffon. Descriptions naturalistes d’animaux effrayants ou encore légendes locales et descriptions anatomiques seront au rendez-vous…
à partir de 10 ans
Sur réservation au 03.80.92.50.42 ou par mail à l’adresse: museeparcbuffon@montbard.fr .
Eglise Saint-Urse Allée Clemenceau Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 50 42 museeparcbuffon@montbard.fr
