Visite Guidée Visite du Parc Mauresque Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT Arcachon

Visite Guidée Visite du Parc Mauresque samedi 23 août 2025.

Office de Tourisme d'Arcachon / MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29

Grâce à notre guide Tom, passionné et passionnant, créateur de la visite, venez découvrir les essences européennes ou exotiques, feuillus ou résineux, la collection vivante de l’arboretum du Parc Mauresque d’Arcachon sur les traces des écureuils et des oiseaux qui y vivent toute l’année.

Durée 2h .

Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 visites@arcachon.com

