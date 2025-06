Visite guidée Visite insolite du patrimoine Boulogne-sur-Mer 7 juillet 2025 07:00

Visite guidée Visite insolite du patrimoine 30 Rue de la Lampe Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-31

2025-07-07

Horaire 21 h (durée 1h30)

À la nuit tombée, tous les chats sont gris… Partez à la découverte d’un quartier de Boulogne avec deux guides. L’un dit vrai, l’autre dit faux ou bien est-ce le contraire ? Saurez-vous deviner la bonne histoire ?

En alternance

Visite en haute ville (rv devant l’hôtel de ville, place Godefroy de Bouillon) les 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août

Visite en basse ville (rv devant l’ancien séminaire, site de l’ULCO, 34 Grande rue) les 17 juillet, 31 juillet, 14 août, 28 août

Tarif 5,50 € et gratuit pour les moins de 12 ans.

Billetterie uniquement auprès de l’Office de Tourisme et sur https://reservation.boulonnaisautop.com/comprendre-le-port-1.html

Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.​

Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire. .

