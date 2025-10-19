Visite guidée : Vivre et habiter, la maison au fil des siècles Maison de l’Archéologie Thérouanne

Visite guidée : Vivre et habiter, la maison au fil des siècles Dimanche 19 octobre, 15h00 Maison de l’Archéologie Pas-de-Calais

Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/

Plongez dans l’évolution de la maison et de la vie quotidienne, de l’Antiquité à nos jours. Comment cuisinait-on, se chauffait-on, s’éclairait-on ? Quels objets, quels gestes, quels espaces rythmaient la vie de chaque époque ? De pièce en pièce, découvrez comment l’habitat s’est transformé au fil des siècles, reflétant à la fois les modes de vie, les savoir-faire et les grandes mutations de la société.

Maison de l’Archéologie 6 place de la morinie thérouanne Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 43 85 15 47

