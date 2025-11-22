VISITE GUIDÉE VIVRE LA GUERRE EN HÉRAULT (1939-1945)

pierresvives Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31 2026-01-03 2026-01-07 2026-01-10 2026-01-14 2026-01-17 2026-01-21 2026-01-24 2026-01-28

Pierresvives ~ domaine départemental

Montpellier

Visite guidée de l’exposition Vivre la guerre en Hérault (1939-1945) du 21 novembre 2025 au 22 mars 2026

L’exposition traite de la vie quotidienne, de la défaite de 1940 jusqu’à la la fin de la guerre et la construction européenne. Le projecteur est particulièrement axé sur le ressenti des populations civiles l’absence des prisonniers, l’arrivée de populations durant l’exode ou fuyant la zone occupée, le STO, les rafles, la peur, les pénuries et l’occupation allemande… Très éloignée de l’angélisme et l’hagiographie souvent véhiculés sur la période, l’exposition s’attache à montrer un quotidien tout en nuances où subsistance et survie sont une priorité.

Visites guidées gratuites les mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h (hors jours fériés), inscriptions sur place.

Vous êtes un groupe et vous souhaitez réserver une visite guidée en dehors de ces horaires? Contactez nous par mail serviceprogrammation@herault.fr .

pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VISITE GUIDÉE VIVRE LA GUERRE EN HÉRAULT (1939-1945) Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 PIERRESVIVES