Visite guidée Vous avez dit ptère ? Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse

Visite guidée Vous avez dit ptère ?

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse Landes

Animation proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg.

Visite accompagnée proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg.

Insectes pollinisateurs, maîtres du déguisement, alliés des jardins, habitants de presque tous les écosystèmes terrestres… Près de 600 espèces en France, mais qui sont donc les Syrphes, ces mystérieux diptères ? Les yeux grands ouverts, la loupe à la main et l’appareil appareil photo autour du cou, partons à leur rencontre autour de la réserve…

Horaires 14h à 16h.

Tarifs 6€ adulte ; 5€ de 6 à 16 ans ; gratuit pour les 6 ans.

RDV Maison d’accueil de la Réserve.

Réservation obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ou animation.rn.etangnoir@gmail.com .

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 85 76 animation.rn.etangnoir@gmail.com

English : Visite guidée Vous avez dit ptère ?

Event organized by the Etang Noir nature reserve in Seignosse Bourg.

Theme: Did you say peter ?

