Visite guidée Voyage au temps des mariniers de Loire Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains lundi 8 septembre 2025.

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Début : 2025-09-08 14:30:00

fin : 2025-09-08 17:30:00

2025-09-08

Découvrez les Rives du Morvan au temps des mariniers de Loire !

Un guide conférencier diplômé vous emmènera à Thareau pour vous conter ce lieu au riche passé, aujourd’hui dans un cadre sauvage et préservé, au bord du plus majestueux fleuve de France.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10).

Tarif 8€, transport en minibus inclus. .

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10

