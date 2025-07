Visite guidée Voyage dans la ville allemande Mulhouse

S’il n’existe pas de quartier allemand à Mulhouse, certains bâtiments, tels les casernes, les tribunaux ou des immeubles particuliers, témoignent de la présence allemande à la suite de l’annexion de 1871. A partir du quartier Nordfeld, partez à leur découverte et plus généralement à celle d’un morceau de ville qui a pris son essor dans le dernier quart du 19ème siècle.

place Salvator Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

Although there is no German district in Mulhouse, some buildings, such as barracks, courts or private buildings, bear witness to the German presence following the annexation of 1871. Starting from the Nordfeld district, discover them and more generally a part of the city that took off in the last quarter of the 19th century.

German :

In Mülhausen gibt es zwar kein deutsches Viertel, aber einige Gebäude wie Kasernen, Gerichte oder Privatwohnungen zeugen von der deutschen Präsenz nach der Annexion von 1871. Im Nordfeld-Viertel können Sie diese und allgemein ein Stück Stadt entdecken, das im letzten Viertel des 19.

Italiano :

Sebbene a Mulhouse non esista un quartiere tedesco, alcuni edifici, come caserme, tribunali ed edifici privati, testimoniano la presenza tedesca dopo l’annessione del 1871. Dal quartiere di Nordfeld, scoprite questi luoghi e più in generale una parte della città che è decollata nell’ultimo quarto del XIX secolo.

Espanol :

Aunque no existe un barrio alemán en Mulhouse, algunos edificios, como cuarteles, juzgados o edificios privados, son testigos de la presencia alemana tras la anexión de 1871. Desde el barrio de Nordfeld, descúbrelos y, en general, una parte de la ciudad que despegó en el último cuarto del siglo XIX.

