VISITE GUIDÉE VOYAGE DANS L'HISTOIRE Collioure mercredi 23 octobre 2024.

Place du 18 Juin Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 6.5 – 6.5 –

Tarif réduit

Début : Dimanche 2024-10-23 15:30:00

fin : 2025-04-16 17:00:00

2024-10-23 2024-10-30 2025-02-14 2025-04-16 2025-04-23 2025-05-07 2025-05-14 2025-05-21 2025-05-28 2025-06-04 2025-06-11 2025-06-18 2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Explorez Collioure à travers son histoire fascinante. De grand port commercial à place forte, puis de village de pêcheurs à cité des peintres, découvrez les multiples visages de cette ville aux influences variées et au patrimoine aussi riche que surprenant.

Place du 18 Juin Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 lefauvisme@collioure.com

English :

Explore Collioure’s fascinating history. From major trading port to stronghold, then from fishing village to painter’s town, discover the many faces of this town of varied influences and a heritage as rich as it is surprising.

German :

Erkunden Sie Collioure durch seine faszinierende Geschichte. Vom großen Handelshafen zur Festung, dann vom Fischerdorf zur Stadt der Maler entdecken Sie die vielen Gesichter dieser Stadt mit ihren vielfältigen Einflüssen und ihrem ebenso reichen wie überraschenden Erbe.

Italiano :

Esplorate Collioure attraverso la sua affascinante storia. Da importante porto commerciale a roccaforte, da villaggio di pescatori a città di pittori, scoprite i tanti volti di questa città dalle influenze diverse e dal patrimonio ricco e sorprendente.

Espanol :

Descubra Collioure a través de su fascinante historia. De importante puerto comercial a plaza fuerte, de pueblo de pescadores a ciudad de pintores, descubra las múltiples caras de esta ciudad con influencias variadas y un patrimonio rico y sorprendente.

