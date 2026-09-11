Visite guidée « Voyage en Industries » avec Emmanuelle Dupuy, Pavillon des projets, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite guidée « Voyage en Industries » avec Emmanuelle Dupuy Dimanche 20 septembre, 11h00 Pavillon des projets Hauts-de-Seine

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Suivez le parcours « Voyage en Industries » en compagnie de Emmanuelle Dupuy, ancienne salariée de Renault-Billancourt, militante féministe et co-fondatrice du « groupe femmes ». À travers son témoignage, découvrez l’histoire industrielle du territoire sous un angle vivant et profondément humain.

À cette occasion, admirez également la première œuvre du parcours, La Folie de l’île Seguin de l’artiste Chloé Quenum. Réalisée à proximité de l’ancienne entrée à l’usine de l’île Seguin, elle rend hommage au passage de tous ces ouvriers et techniciens qui ont façonné l’histoire du site.

Rendez-vous au Pavillon des projets

https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr

Pavillon des projets 101 allée Georges-Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 91 70 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr »}] [{« link »: « https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr »}] Le pavillon des projets propose de façon ludique, interactive et numérique une exposition de l’opération à travers des îlots thématiques, des maquettes et une fresque historique. Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres ; Tram 2 arrêt Brimborion

Circuit commenté « Voyage en Industries » avec Emmanuelle Dupuy

©AliceSidoli