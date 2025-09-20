Visite guidée « Voyage en Industries » Pavillon des projets Boulogne-Billancourt

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Visite guidée du parcours « Voyage en Industries » avec AMETIS

Suivez le parcours « Voyage en Industries » avec les passeurs de mémoire de l’Association de la maîtrise, de l’encadrement et des techniciens de l’Île Seguin (AMETIS). À cette occasion, découvrez la nouvelle fresque réalisée par l’artiste Helena Pallarès sur la place Jules Guesde et inspirée, en grande partie, de l’histoire des usines Renault.

Pavillon des projets 101 allée Georges-Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 91 70 Le pavillon des projets propose de façon ludique, interactive et numérique une exposition de l'opération à travers des îlots thématiques, des maquettes et une fresque historique. Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres ; Tram 2 arrêt Brimborion

Visite commentée sur le patrimoine industriel

@Alice Sidoli