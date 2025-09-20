Visite guidée voyagez dans le passé ! à Annouville-Vilmesnil Annouville-Vilmesnil

6 Rue de la Mairie Annouville-Vilmesnil Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

A lo’ccasion des Journées du Patrimoine, embarquez pour un voyage temporel unique à travers notre exposition de cartes postales anciennes qui mettra en valeur notre patrimoine architectural et plongez dans l’histoire d’Annouville-Vilmesnil pour revivre les moments d’antan !

Balades historiques dans le centre-bourg à 14h30 et 16h. .

6 Rue de la Mairie Annouville-Vilmesnil 76110 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 00 78 76

