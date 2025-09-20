Visite guidée voyagez dans le passé ! à Annouville-Vilmesnil Annouville-Vilmesnil

6 Rue de la Mairie Annouville-Vilmesnil Seine-Maritime

A l’occasion des Journées du Patrimoine et en marge de l’exposition de cartes postales anciennes « Annouville en sépia » qu’elle présente en mairie, l’association annouvillaise Patrimoine & Culture propose une balade historique des lieux marquants du centre-bourg et de ce qu’ils sont devenus au fil du temps.

En relation directe avec la thématique du « patrimoine architectural » des JEP 2025, ces visites feront revivre le quotidien du village au travers des photos d’hier et du patrimoine d’aujourd’hui.

A l’issue de ces visites, découvrez aussi l’église Saint-Germain, ouverte pour la 3ème année consécutive à l’occasion des JEP.

