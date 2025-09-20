Visite guidée voyagez dans le passé ! à Annouville-Vilmesnil Annouville-Vilmesnil
Visite guidée voyagez dans le passé ! à Annouville-Vilmesnil Annouville-Vilmesnil samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée voyagez dans le passé ! à Annouville-Vilmesnil
6 Rue de la Mairie Annouville-Vilmesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 15:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
A l’occasion des Journées du Patrimoine et en marge de l’exposition de cartes postales anciennes « Annouville en sépia » qu’elle présente en mairie, l’association annouvillaise Patrimoine & Culture propose une balade historique des lieux marquants du centre-bourg et de ce qu’ils sont devenus au fil du temps.
En relation directe avec la thématique du « patrimoine architectural » des JEP 2025, ces visites feront revivre le quotidien du village au travers des photos d’hier et du patrimoine d’aujourd’hui.
A l’issue de ces visites, découvrez aussi l’église Saint-Germain, ouverte pour la 3ème année consécutive à l’occasion des JEP.
samedi 20 septembre 2025 de 14h30 à 15h30
samedi 20 septembre 2025 de 16h à 17h
dimanche 21 septembre 2025 de 14h30 à 15h30
dimanche 21 septembre 2025 de 16h à 17h .
6 Rue de la Mairie Annouville-Vilmesnil 76110 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 00 78 76
English : Visite guidée voyagez dans le passé ! à Annouville-Vilmesnil
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée voyagez dans le passé ! à Annouville-Vilmesnil Annouville-Vilmesnil a été mis à jour le 2025-09-16 par Communauté de communes Campagne de Caux