Visite guidée : voyagez dans le passé ! Mairie

Visite guidée : voyagez dans le passé ! 20 et 21 septembre Mairie Seine-Maritime

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En marge de l’exposition de cartes postales anciennes « Annouville en sépia » qu’elle présente en mairie, l’association annouvillaise Patrimoine & Culture propose une balade historique des lieux marquants du centre-bourg et de ce qu’ils sont devenus au fil du temps.

En relation directe avec la thématique du « patrimoine architectural » des JEP 2025, ces visites feront revivre le quotidien du village au travers des photos d’hier et du patrimoine d’aujourd’hui.

A l’issue de ces visites, découvrez aussi l’église Saint-Germain, ouverte pour la 3ème année consécutive à l’occasion des JEP.

Mairie 6 rue de la mairie, 76110 Annouville-Vilmesnil 76110 Seine-Maritime Normandie 06 75 00 78 76 https://www.mairie-annouville-vilmesnil.fr https://www.facebook.com/Annouville;https://www.instagram.com/annouvillepatrimoineculture/ Mairie de la commune parking à proximité et accès à la mobilité réduite

Photos d’hier et Patrimoine d’aujourd’hui

© mairie d’Annouville-Vilmesnil