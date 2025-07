Visite guidée Voyelles Charleville-Mézières

Visite guidée Voyelles Charleville-Mézières mercredi 16 juillet 2025.

L’Office de Tourisme vous propose de partir en famille à la découverte de l’enfance et de l’adolescence du poète Arthur Rimbaud. Le guide dispose d’un jeu de cartes aux couleurs des voyelles du poème. L’enfant ou l’adolescent choisi une carte qui orientera le parcours de visite ainsi que le sens de la découverte des rues de Charleville. « E » (Enfance), « I » (Izambar), « O » (Orient)… Une découverte aléatoire, riche d’un contenu historique et d’anecdotes croustillantes sur le parcours de vie du génie. Du square de la gare, en passant par la place ducale et jusqu’aux bords de la Meuse, voyagez dans la ville sur les pas de l’homme aux semelles de vent.Pour réserver, cliquez ici !

24, Place Ducale Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

English :

The Tourist Office invites you and your family to discover the childhood and adolescence of the poet Arthur Rimbaud. The guide includes a deck of cards in the colors of the poem’s vowels. The child or teenager chooses a card to guide the tour route and the direction of discovery in the streets of Charleville. « E » (Childhood), « I » (Izambar), « O » (Orient)… A random discovery, rich in historical content and juicy anecdotes about the genius’ life. From Station Square, through Place Ducale to the banks of the Meuse, travel through the city in the footsteps of the man with soles of wind. To book, click here!

German :

Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen die Möglichkeit, mit der ganzen Familie auf Entdeckungsreise durch die Kindheit und Jugend des Dichters Arthur Rimbaud zu gehen. Der Führer verfügt über ein Kartenspiel, das in den Farben der Vokale des Gedichts gehalten ist. Das Kind oder der Jugendliche wählt eine Karte aus, die den Rundgang und die Richtung der Entdeckung der Straßen von Charleville bestimmt. « E » (Kindheit), « I » (Izambar), « O » (Orient)… Eine zufällige Entdeckung, reich an historischem Inhalt und knackigen Anekdoten über den Lebensweg des Genies. Vom Bahnhofsplatz über die Place ducale bis hin zum Ufer der Maas, reisen Sie in der Stadt auf den Spuren des Mannes mit den Windsohlen.Um zu buchen, klicken Sie hier!

Italiano :

L’Ufficio del Turismo invita voi e la vostra famiglia a scoprire l’infanzia e l’adolescenza del poeta Arthur Rimbaud. La guida ha un mazzo di carte con i colori delle vocali della poesia. Il bambino o l’adolescente sceglie una carta per orientare il percorso di visita e la direzione della scoperta delle strade di Charleville. « E » (Infanzia), « I » (Izambar), « O » (Oriente)… Una scoperta casuale, ricca di contenuti storici e di aneddoti succosi sulla vita del genio. Dalla piazza della stazione, attraverso la Place du Ducale fino alle rive della Mosa, un viaggio attraverso la città sulle orme dell’uomo dalle suole di vento. Per prenotare, cliccare qui!

Espanol :

La Oficina de Turismo le invita a usted y a su familia a descubrir la infancia y adolescencia del poeta Arthur Rimbaud. El guía dispone de una baraja de cartas con los colores de las vocales del poema. El niño o adolescente elige una carta para orientar el recorrido de la visita y la dirección del descubrimiento de las calles de Charleville. « E » (Infancia), « I » (Izambar), « O » (Oriente)… Un descubrimiento aleatorio, rico en contenido histórico y jugosas anécdotas sobre la vida del genio. Desde la plaza frente a la estación, pasando por la plaza del Ducado hasta las orillas del Mosa, recorra la ciudad tras las huellas del hombre con suelas de viento. Para reservar, ¡haga clic aquí!

