Visite guidée : vue chinoise, Domaine des Prévanches, Boisset-les-Prévanches

Visite guidée : vue chinoise Dimanche 7 juin, 15h00 Domaine des Prévanches Eure

Durée 1h, départs des visites à 15h et 16h, 7€ adultes, 3€ <12 ans. T Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 - 2026-06-07T17:00:00+02:00

Au fil de la visite, le propriétaire-jardinier fait découvrir les nombreuses perspectives de ce parc dont le clou est la perspective chinoise.

Domaine des Prévanches 6 impasse du château, 27120 Boisset-les-Prévanches Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie 02 32 36 83 88 https://www.manoirdesprevanches.com/ Exemple classique d’un parc de la région Normandie, le domaine s’ordonnance autour du château du XVIIe siècle. Deux grands axes structurent le site : une double avenue de tilleuls, d’ouest en est, et une avenue de bouleaux de l’Himalaya, du nord au sud. A l’est de vastes prairies, au nord un environnement travaillé à l’anglaise autour du manoir anglo-normand. Par la route, D141 entre Pacy-sur-Eure et St André de l’Eure

