Visite guidée Wolf Wagner, des prés à l’éco-quartier Mulhouse

rue de l’Arquebuse Mulhouse Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-08-28 15:00:00

fin : 2025-09-18 17:00:00

Date(s) :

2025-08-28 2025-09-18

Le quartier Wolf-Wagner naît dans le dernier quart du 19e siècle en grignotant prés et bois. Le parcourir, c’est feuilleter une page de l’histoire de l’habitat populaire mulhousien. C’est aussi en découvrir le nouveau visage au travers de reconversions et requalifications de bâtiments, de nouvelles constructions audacieuses et de l’éco-quartier.

rue de l’Arquebuse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

The Wolf-Wagner district was created in the last quarter of the 19th century, nibbling away at meadows and woods. Visiting it means flipping through a page in the history of Mulhouse’s working-class housing. It’s also a chance to discover the new face of the district, through the reconversion and requalification of buildings, bold new constructions and the eco-neighborhood.

German :

Das Wolf-Wagner-Viertel entstand im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, indem es Wiesen und Wälder anknabberte. Ein Rundgang durch das Viertel ist wie ein Blick auf eine Seite der Geschichte des Wohnens in Mülhausen. Es ist auch eine Entdeckungsreise durch das neue Gesicht des Viertels, das durch Umnutzungen und Aufwertungen von Gebäuden, kühne Neubauten und das Öko-Viertel geprägt ist.

Italiano :

Il quartiere Wolf-Wagner è sorto nell’ultimo quarto del XIX secolo, quando i prati e i boschi sono stati strappati via. Visitarlo è come sfogliare una pagina della storia dell’edilizia popolare di Mulhouse. Significa anche scoprire il nuovo volto del quartiere attraverso la riconversione e la riqualificazione degli edifici, le nuove e audaci costruzioni e l’eco-quartiere.

Espanol :

El barrio Wolf-Wagner nació en el último cuarto del siglo XIX, a medida que los prados y los bosques iban desapareciendo. Visitarlo es como hojear una página de la historia de la vivienda obrera en Mulhouse. También significa descubrir la nueva cara del barrio a través de la reconversión y recalificación de edificios, las nuevas y audaces construcciones y el ecobarrio.

