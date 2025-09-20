Visite guidées: Au cœur de ses collections Musée de l’aventure Peugeot Sochaux

Visite guidées: Au cœur de ses collections Musée de l'aventure Peugeot Sochaux samedi 20 septembre 2025.

Musée de l’aventure Peugeot Carrefour de l’Europe Sochaux Doubs

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’histoire passionnante de Peugeot lors des Journées du Patrimoine 2025 au Musée de L’Aventure Peugeot ! Profitez de visites guidées inédites retraçant l’évolution de la marque, de 1810 à nos jours outillage, moulins, cycles, voitures et concept-cars. Visites de 1h30 à 5€ (en plus du billet d’entrée à tarif réduit). Créneaux les 20 et 21 septembre.

Réservation en ligne obligatoire. Offre réservée aux adultes individuels. .

Musée de l’aventure Peugeot Carrefour de l’Europe Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

