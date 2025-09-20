Visite guidées Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la sainte Face à Hem. Hem

Visite guidées 20 et 21 septembre Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la sainte Face à Hem. Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T15:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Venez decouvrir la chapelle sainte Thérèse à Hem,

chef d’ouevres du XXeme siècle

Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la sainte Face à Hem. 14 rue de Croix 59510 Hem. Hem 59510 Nord Hauts-de-France 0320810594 Chapelle témoin de l’art sacré contemporain 1956. Voitures et bus.

Journées européennes du patrimoine 2025

Christophe Leguiader