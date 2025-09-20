Visite guidées des Archives départementales de la Vendée Archives départementales de la Vendée La Roche-sur-Yon

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez les coulisses des Archives en découvrant des endroits habituellement fermés au public (durée 1h, départ toutes les 30 mn, réservation conseillée).

Archives départementales de la Vendée 14 rue Haxo, 85000 Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pentagone Vendée Pays de la Loire 02 28 85 78 00 https://archives.vendee.fr La Révolution française a fondé les services d'archives publiques et énoncé le principe du libre accès

des citoyens aux documents. Dès l’origine, les citoyens sont donc au cœur de la mission des archives.

Cela est toujours vrai 230 ans plus tard, dans une société où l’accès au droit, à la connaissance et à la

culture est une valeur centrale et rejoint les principes de transparence administrative et de

redevabilité démocratique.

Département de la Vendée