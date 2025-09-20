Visite guidées des collections permanentes La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile Roubaix

Visite guidées des collections permanentes La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Inscription sur place

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée des collections permanentes de 14h30 à 17h (dernier départ), départ toutes les 30 minutes

La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://lamanufacture-roubaix.com Ancien site industriel, musée consacré à la mémoire de l’industrie textile et à la création textile contemporaine. Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 15, arrêt Fraternité

Journées européennes du patrimoine 2025

Tissage (c) La Manufacture