visite guidées du château de Barbarin Château de Barbarin Revel-Tourdan

visite guidées du château de Barbarin 20 et 21 septembre Château de Barbarin Isère

6€ adulte tarif spécial JEP- départ visite toutes les heures-gratuit moins de 15ans

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

tour de guet des seigneurs de Revel au XIVème siècle devenue grande demeure grâce à Marie de Roussillon au XVème siècle puis aux agrandissements du Marquis de Marcieu au XVIIIème siècle. La table au château : deux belles tables seront dressées avec une vaisselle d’époque. Barbarin fut l’objet de 30 ans de restauration.

Château de Barbarin 780 Rte de Pisieu, 38270 Revel-Tourdan, France Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Le château, maison forte datant du XIVe siècle, est érigé par François de Revel sur le site de Barbarin. Il s’agit d’un vaste édifice, en galets et molasse, cantonné d’une tour ronde dont le bâtiment principal est un grand corps de logis rectangulaire résultant de plusieurs campagnes de construction : une tour quadrangulaire sur trois ou quatre niveaux correspond à l’état du XIVe siècle. Au XVe siècle, on procède à l’adjonction d’un logis rectangulaire de deux niveaux. Enfin, la troisième phase, antérieure à 1586, correspond à la surélévation du logis et à la construction de la tour d’angle pourvue de bouches à feu qui défendaient l’édifice protégé par des douves. A l’intérieur, les salles du rez-de-chaussée conservent un plafond à la française et un décor de stucs. Enfin, au premier étage, un important décor peint composé de bandes verticales d’un rouge orangé très lumineux est dégagé en 2009.

Journées européennes du patrimoine 2025

chateau de barbarin