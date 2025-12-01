Visite-flash « Les plans-reliefs en 15 minutes »

Une visite éclair pour découvrir la collection unique au monde des plans-reliefs,

accompagné par une guide-conférencière du musée : histoire,

fabrication, fonctions seront abordées au fil de la visite grâce à une

sélection de maquettes. Un véritable tour de France en relief du Mont Saint-Michel à Antibes, en passant par Bayonne et l’île de Ré.

Prochaines visites : 20, 21, 27, 28 décembre 2025, 4 et 5 janvier 2026 à 14h30, 15h30 et 16h30.

Sans réservation. RDV directement à l’entrée du musée au 4e étage de l’aile Orient de l’hôtel des Invalides.

Visite gratuite sur présentation d’un billet d’entrée : à acheter sur la billetterie en ligne ou sur place le jour de la visite.

Profitez de la présence d’une guide-conférencière pour découvrir la collection unique au monde des plans-reliefs pendant les vacances de Noël !

Du samedi 20 décembre 2025 au lundi 05 janvier 2026 :

gratuit sous condition

Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée.

Public enfants, jeunes et adultes.

Musée des Plans-Reliefs 129, rue de Grenelle 75007 Hôtel national des Invalides – 4e étage (accès depuis l’aile Orient)Paris

https://museedesplansreliefs.fr/les-plans-reliefs-en-15-mn https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs