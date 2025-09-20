Visite guidées Hem

Visite guidées Hem samedi 20 septembre 2025.

Visite guidées

14 rue de Croix Hem Nord

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Venez decouvrir la chapelle sainte Thérèse à Hem,

chef d’ouevres du XXeme siècle

Venez decouvrir la chapelle sainte Thérèse à Hem,

chef d’ouevres du XXeme siècle .

14 rue de Croix Hem 59510 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Come and discover the Chapel of Saint Theresa in Hem,

a masterpiece of the 20th century

German :

Entdecken Sie die Kapelle Sainte Thérèse in Hem,

meisterwerk des 20. Jahrhunderts

Italiano :

Venite a scoprire la Cappella di Santa Teresa in Hem,

un capolavoro del XX secolo

Espanol :

Venga a descubrir la Capilla de Santa Teresa de Hem,

una obra maestra del siglo XX

