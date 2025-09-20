Visite guidées Hem
Visite guidées Hem samedi 20 septembre 2025.
Visite guidées
14 rue de Croix Hem Nord
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 15:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Venez decouvrir la chapelle sainte Thérèse à Hem,
chef d’ouevres du XXeme siècle
14 rue de Croix Hem 59510 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
Come and discover the Chapel of Saint Theresa in Hem,
a masterpiece of the 20th century
German :
Entdecken Sie die Kapelle Sainte Thérèse in Hem,
meisterwerk des 20. Jahrhunderts
Italiano :
Venite a scoprire la Cappella di Santa Teresa in Hem,
un capolavoro del XX secolo
Espanol :
Venga a descubrir la Capilla de Santa Teresa de Hem,
una obra maestra del siglo XX
