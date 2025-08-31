VISITE GUIDEES HISTORIQUES DE FONTAINE DANIEL Saint-Georges-Buttavent

VISITE GUIDEES HISTORIQUES DE FONTAINE DANIEL

7 rue des tisserands Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-08-31 16:30:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-31

VISITE GUIDEE HISTORIQUE DE FONTAINE DANIEL AVEC VICTORIA DI CARLO, DIRECTRICE DE L’OFFICE DE TOURISME MAYENNE CO

Nous vous invitons à une balade, laissez vous guider dans le charme intemporel de Fontaine Daniel, village atypique niché au cœur de la nature. Découvrez ses lieux cachés, témoins historiques, tels que la chapelle ou l’abbaye cistercienne, son cloître et son cellier du XIIIe siècle. .

7 rue des tisserands Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 02 29 74 19 fetedelaterre@gmail.com

