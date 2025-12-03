Visite guidées « La lumière crée l’ambiance » Place du Parlement de Bretagne Rennes
3 – 30 décembre
Gratuit – sur inscription
Visites guidées gratuites pour découvrir la ville illuminée !
Au rythme des édifices, des commerces illuminés, et des décors de Noël, découvrez l’importance de la lumière dans l’environnement des citadins, sa symbolique, et laissez-vous surprendre par son patrimoine au visage remodelé par l’ombre et la clarté.
**Sur inscription sur** [**tourisme-rennes.com**](tourisme-rennes.com) **à partir du 1er décembre et dans la limite des places disponibles.**
http://tourisme-rennes.com
Place du Parlement de Bretagne Place du Parlement de Bretagne, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine