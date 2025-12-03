Visite guidées « La lumière crée l’ambiance » Place du Parlement de Bretagne Rennes 3 – 30 décembre Ille-et-Vilaine

Gratuit – sur inscription

Visites guidées gratuites pour découvrir la ville illuminée !

Au rythme des édifices, des commerces illuminés, et des décors de Noël, découvrez l’importance de la lumière dans l’environnement des citadins, sa symbolique, et laissez-vous surprendre par son patrimoine au visage remodelé par l’ombre et la clarté.

**Sur inscription sur** [**tourisme-rennes.com**](tourisme-rennes.com) **à partir du 1er décembre et dans la limite des places disponibles.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-30T19:30:00.000+01:00

Place du Parlement de Bretagne Place du Parlement de Bretagne, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine