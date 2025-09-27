Visite guidées Le quartier vigneron Auxerre

Visite guidées Le quartier vigneron 

7 place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27 16:30:00

2025-09-27

Promenez-vous dans les ruelles du quartier vigneron d’Auxerre, découvrez l’emplacement des anciennes vignes de la ville et appréciez leur incroyable histoire lors de cette visite riche en terroir.   .

7 place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 27 00 05  info@ot-auxerre.fr

