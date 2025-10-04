Visite guidées Les plus belles maison d’Auxerre Auxerre

Yonne

Visite guidées Les plus belles maison d’Auxerre 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 16:30:00

2025-10-04

Auxerre regorge de trésors mais les plus visibles sont assurément ses bâtiments. Venez découvrir les plus beaux spécimens de la ville, en passant devant les fameuses maisons à pans de bois jusqu’aux hôtels particuliers, dépaysement assuré ! .

7 Place de l’Hôtel de Ville

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 27 00 05 info@ot-auxerre.fr

