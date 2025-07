Visite guidées « les vitraux de l’église Saint-Laurian » Vatan

Visites guidées de l’église Saint-Laurian sur le thème : « les vitraux de la Collégiale ».

L’AEP Saint-Laurian et le COPIL de la Ville de Vatan en partenariat avec l’Office de Tourisme des Champs d’Amour, organisent deux visites commentées de l’église Saint-Laurian sur le thème : « les vitraux de la Collégiale ».

Animées par Martine Arnault et Marie-Solange Férrière qui ont écrit un livre sur les vitraux de l’église Saint-Laurian de Vatan.

Rendez-vous à 14h45 à l’église.

Une vente de livres et d’objets au profit de la restauration de la rosace de l’église aura lieu après la visite. .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69 toursime.champagneboischauts@orange.fr

English :

Guided tours of the Saint-Laurian church on the theme of « the stained glass windows of the Collegiate Church ».

German :

Geführte Besichtigungen der Kirche Saint-Laurian zum Thema: « Die Kirchenfenster der Stiftskirche ».

Italiano :

Visite guidate alla chiesa di Saint-Laurian sul tema « Le vetrate della Collegiata ».

Espanol :

Visitas guiadas a la iglesia de Saint-Laurian sobre el tema « las vidrieras de la Colegiata ».

