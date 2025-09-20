Visite guidées vestiges du château natal de Joachim Du Bellay Ruines de la Turmelière Orée d’Anjou

Visite guidées vestiges du château natal de Joachim Du Bellay Samedi 20 septembre, 14h00, 14h30, 16h30, 17h00 Ruines de la Turmelière Maine-et-Loire

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T14:30:00+

Fin : 2025-09-20T17:+ – 2025-09-20T17:30:00+

Visite guidées par l’association des Amis du Petit Lyré

Ruines de la Turmelière La Turmelière, Liré, 49530 Orée d’Anjou Orée d’Anjou 49530 Liré Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 40 09 04 13 C’est en ces lieux que naquit Joachim Du Bellay, illustre poète français de la Renaissance. Ces ruines suggestives du Moyen-Âge ont été conservées pour agrémenter le parc de La Turmelière. De belles promenades y sont possibles. Parking en accès libre dans le parc du château.

Musée JDB