Visite Guillon Painturaud Cognac-Pineau Biard Segonzac
Visite Guillon Painturaud Cognac-Pineau Biard Segonzac samedi 8 novembre 2025.
Visite Guillon Painturaud Cognac-Pineau
Biard 1 rue de l’ancien puits Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-08
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-08
Le Domaine Guillon-Painturaud partage le secret du savoir-faire de ses vieux Cognac et très vieux Pineau des Charentes. Visite de la distillerie et des chais avec une dégustation directement depuis la barrique !
.
Biard 1 rue de l’ancien puits Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 41 95 info@cognac-guillon-painturaud.com
English : Guided Tour of Guillon Painturaud producer of Cognac and Pineau
The domaine Guillon-Painturaud shares the secret of its savoir faire of its old Cognac and very old Pineau des Charentes. Visit the distillery and the cellars, with a tasting straight from the barrel!
German :
Die Domaine Guillon-Painturaud teilt das Geheimnis des Know-hows ihrer alten Cognacs und sehr alten Pineau des Charentes. Besuchen Sie die Destillerie und die Weinkeller mit einer Verkostung direkt aus dem Fass!
Italiano :
Il Domaine Guillon-Painturaud condivide il segreto della sua esperienza nel Cognac e nel Pineau des Charentes invecchiato. Visitate la distilleria e le cantine, con una degustazione direttamente dalla botte!
Espanol :
El Dominio Guillon-Painturaud comparte el secreto del saber hacer de su antiguo Coñac y del mas antiguo Pineau des Charentes.
L’événement Visite Guillon Painturaud Cognac-Pineau Segonzac a été mis à jour le 2024-11-19 par Destination Cognac