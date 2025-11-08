Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite Guillon Painturaud Cognac-Pineau Biard Segonzac

Visite Guillon Painturaud Cognac-Pineau Biard Segonzac samedi 8 novembre 2025.

Visite Guillon Painturaud Cognac-Pineau

Biard 1 rue de l’ancien puits Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-08
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-08

Le Domaine Guillon-Painturaud partage le secret du savoir-faire de ses vieux Cognac et très vieux Pineau des Charentes. Visite de la distillerie et des chais avec une dégustation directement depuis la barrique !
  .

Biard 1 rue de l’ancien puits Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 41 95  info@cognac-guillon-painturaud.com

English : Guided Tour of Guillon Painturaud producer of Cognac and Pineau

The domaine Guillon-Painturaud shares the secret of its savoir faire of its old Cognac and very old Pineau des Charentes. Visit the distillery and the cellars, with a tasting straight from the barrel!

German :

Die Domaine Guillon-Painturaud teilt das Geheimnis des Know-hows ihrer alten Cognacs und sehr alten Pineau des Charentes. Besuchen Sie die Destillerie und die Weinkeller mit einer Verkostung direkt aus dem Fass!

Italiano :

Il Domaine Guillon-Painturaud condivide il segreto della sua esperienza nel Cognac e nel Pineau des Charentes invecchiato. Visitate la distilleria e le cantine, con una degustazione direttamente dalla botte!

Espanol :

El Dominio Guillon-Painturaud comparte el secreto del saber hacer de su antiguo Coñac y del mas antiguo Pineau des Charentes.

L’événement Visite Guillon Painturaud Cognac-Pineau Segonzac a été mis à jour le 2024-11-19 par Destination Cognac