Visite GUNTHER TOOLS Centre de Strasbourg Eckbolsheim

Visite GUNTHER TOOLS Jeudi 20 novembre, 10h30 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T10:30:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T10:30:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Considérée comme une entreprise intervenant à l’échelle mondiale, le Walter Group est représenté dans tous les grands marchés du monde. Nous sommes ainsi en mesure de réaliser rapidement et directement sur place chez le client des solutions d’enlèvement de copeaux, que ce soit dans le domaine des outils standard comme spéciaux.

Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « frederique.dirian@uimm-alsace.fr »}]

Visite des ateliers et découverte des métiers industriels : innovation, conception et usinage.