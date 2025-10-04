Visite : « Habiter le territoire – De la ferme traditionnelle au foyer de jeunes travailleurs » Chemin des Ourtigous Oloron-Sainte-Marie

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Aux abords d’Oloron Sainte-Marie, sur la ligne de crête entre la vallée de l’Escou et la route nationale tracée au XVIIIe siècle, la ferme Labourdette est desservie par une voie champêtre. Maison d’habitation et granges s’articulent selon un schéma traditionnel.

Vacant depuis une quarantaine d’années, le site accueillera prochainement un foyer de jeunes travailleurs créé par l’association Estivade. Cette visite d’avant lancement des travaux permettra de revenir sur les caractéristiques patrimoniales du lieu et de partager le projet soutenu par la Fondation du Patrimoine.

Chemin des Ourtigous Chemin des Ourtigous, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Journées nationales de l’architecture

©Estivade