Visite habiter le territoire – La réhabilitation du moulin Claverie Moulin Claverie Escout

Visite habiter le territoire – La réhabilitation du moulin Claverie Vendredi 3 octobre, 14h30 Moulin Claverie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Nombre de places limitées, inscription obligatoire.

Situé au bord de l’Escou, à la limite des quartiers de Baix de la Bielle et de Barloupe, le moulin Claverie figure sur le cadastre napoléonien de 1846. Le corps de ferme… Devenu maison d’habitation depuis plusieurs années, le moulin a récemment fait l’objet de travaux visant à améliorer son confort et son habitabilité.

Accompagnés par la guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire et d’un thermicien de l’Espace Conseil France Rénov, découvrez le site, son histoire et les travaux d’amélioration qui ont, notamment, été réalisés avec des matériaux biosourcés.

Nombre de places limitées, inscription obligatoire : pah@hautbearn.fr

Moulin Claverie Barloupas, 64870 Escout Escout 64870 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Journées nationales de l’architecture

