Visite « Happy hour » : Lille à la loupe Jeudi 19 mars, 17h30 Devant la Chambre de Commerce et d’Industrie, place du Théâtre Nord

Payant, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T17:30:00+01:00 – 2026-03-19T18:15:00+01:00

Fin : 2026-03-19T17:30:00+01:00 – 2026-03-19T18:15:00+01:00

Le quartier du Vieux-Lille regorge de petites surprises, de détails insolites, de petits trésors cachés qui ont beaucoup de choses à raconter. Au détour des rues Lepelletier, Esquermoise, Royale… explorez le quartier avec un nouveau regard.

*Réservation auprès de l’Office de Tourisme de la Métropole Européenne de Lille*

Devant la Chambre de Commerce et d’Industrie, place du Théâtre Place du Théatre Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://lilletourism.com »}]

Levez-vous la tête lorsque vous vous promenez dans le Vieux-Lille ?

Ville de Lille