Visite Hennessy | Au fil de l’eau Quais Hennessy Cognac

Quais Hennessy Les visites Hennessy Cognac Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

6-17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-05

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19

La Maison Hennessy lève l’ancre et dévoile une visite guidée inédite, axée autour d’une déambulation en bateau sur la Charente.

Quais Hennessy Les visites Hennessy Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 06 44 accueillesvisiteshennessy@moethennessy.com

English :

Maison Hennessy sets sail and unveils an original guided tour, centered around a leisurely stroll along the Charente River.

German :

Das Haus Hennessy lichtet den Anker und enthüllt eine ganz neue Führung, die sich um eine Bootsfahrt auf der Charente dreht.

Italiano :

La Maison Hennessy salpa e presenta una visita guidata unica, incentrata su una gita in barca nella Charente.

Espanol :

La Maison Hennessy se hace a la mar para presentar una visita guiada única basada en un tranquilo paseo por la Charente.

L’événement Visite Hennessy | Au fil de l’eau Cognac a été mis à jour le 2025-08-28 par Destination Cognac