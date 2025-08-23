Visite « Histoire d’Étaples-sur-mer » Étaples

La Corderie Boulevard Bigot Descelers Étaples Pas-de-Calais

Plongez dans l’Histoire…

La Ville d’Étaples-sur-mer bénéficie d’une riche histoire, grâce à son ancienneté due à sa situation géographique entre terre et mer. Le guide vous mènera dans les rues de la ville pour découvrir l’architecture pittoresque de la cité des pêcheurs et les sites clés qui illustrent son histoire les bâtiments anciens (moulin, hôtel de ville, anciens hôtels particuliers), les lieux liés à la vie quotidienne (marché…), l’architecture spécifique liée à la pêche (port, halle à la criée, calvaire…). .

La Corderie Boulevard Bigot Descelers Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 56 94 contat@etaples-tourisme.com

