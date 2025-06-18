Visite histoire L’abri de Défense Passive de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan

Visite histoire L’abri de Défense Passive de Perpigna

rue du Champ des Oiseaux RDV jardin Guillaume Gillet Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 11:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-22

En 2019, les services de la Ville ont mis au jour de manière fortuite les vestiges d’un abri de défense passive aménagé devant le risque de bombardements aériens.

rue du Champ des Oiseaux RDV jardin Guillaume Gillet Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

In 2019, the town?s services fortuitously uncovered the remains of a passive defense shelter built in response to the risk of aerial bombardment.

German :

Im Jahr 2019 legten die städtischen Dienststellen zufällig die Überreste eines passiven Verteidigungsbunkers frei, der vor der Gefahr von Luftangriffen eingerichtet worden war.

Italiano :

Nel 2019, i servizi della città hanno accidentalmente scoperto i resti di un rifugio di difesa passiva costruito per proteggersi dal rischio di bombardamenti aerei.

Espanol :

En 2019, los servicios municipales descubrieron accidentalmente los restos de un refugio de defensa pasiva construido para protegerse del riesgo de bombardeos aéreos.

