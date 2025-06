Visite histoire Le bunker du Port – rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 25 juin 2025 18:00

Charente-Maritime

Visite histoire Le bunker du Port rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 6.7 – 6.7 – 6.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-25 18:00:00

fin : 2025-09-03

Date(s) :

2025-06-25

2025-07-09

2025-07-23

2025-08-06

2025-08-20

2025-09-03

À l’occasion des 80 ans de la Libération de Royan, la régie du port a mis à disposition de la Ville l’un des bunkers du Port construit en 1942. Cette visite permettra de découvrir son histoire ainsi que ses principales caractéristiques.

.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 83 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

To mark the 80th anniversary of the Liberation of Royan, the port authority has made available to the town one of the port?s bunkers, built in 1942. This tour will reveal its history and main features.

German :

Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung von Royan hat die Hafenverwaltung der Stadt einen der 1942 errichteten Hafenbunker zur Verfügung gestellt. Bei dieser Besichtigung werden seine Geschichte sowie seine wichtigsten Merkmale vorgestellt.

Italiano :

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione di Royan, l’Autorità Portuale ha messo a disposizione della Città uno dei bunker del porto, costruito nel 1942. La visita ne illustrerà la storia e le caratteristiche principali.

Espanol :

Con motivo del 80 aniversario de la liberación de Royan, la Autoridad Portuaria pone a disposición de la ciudad uno de los búnkeres del puerto, construido en 1942. Esta visita le desvelará su historia y sus principales características.

L’événement Visite histoire Le bunker du Port Royan a été mis à jour le 2025-05-30 par Mairie de Royan