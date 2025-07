Visite histoire Le cimetière des Tilleuls RDV à l’entrée du cimetière Royan

Visite histoire Le cimetière des Tilleuls

RDV à l’entrée du cimetière 55 bis bd Clemenceau Royan Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Découvrez les destins de marins, inhumés au cimetière des Tilleuls, qui ont marqué la vie de notre cité, de la seconde moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle.

Visite réalisée par Michel Lapujade

RDV à l’entrée du cimetière 55 bis bd Clemenceau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

Discover the destinies of sailors, buried in the Tilleuls cemetery, who marked the life of our city from the second half of the 19th century to the beginning of the 20th.

Visit by Michel Lapujade

German :

Entdecken Sie die Schicksale von Seeleuten, die auf dem Lindenfriedhof begraben sind und das Leben unserer Stadt von der zweiten Hälfte des 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt haben.

Besuch durchgeführt von Michel Lapujade

Italiano :

Scoprite le vite dei marinai sepolti nel cimitero di Tilleuls, che hanno segnato la vita della nostra città dalla seconda metà del XIX secolo all’inizio del XX secolo.

Visita di Michel Lapujade

Espanol :

Descubra la vida de los marineros enterrados en el cementerio de Tilleuls, que dejaron su huella en la vida de nuestra ciudad desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Visita de Michel Lapujade

