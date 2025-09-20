Visite historique, architecturale et paysagère du château de Saint-Germain-lès-Buxy Château de Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Germain-lès-Buxy

Visite historique, architecturale et paysagère du château de Saint-Germain-lès-Buxy 20 et 21 septembre Château de Saint-Germain-lès-Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de Saint-Germain-lès-Buxy.

Vous découvrirez la tour des douves et les façades extérieures, la cour d’honneur, l’écurie avec ses voitures à cheval, la sellerie-harnais et les voitures d’enfant.

Une visite libre du parc à l’anglaise, avec ses arbres pluricentenaires dont le chêne labellisé « Arbre remarquable », du potager et du verger, est également proposée.

Château de Saint-Germain-lès-Buxy 71390 Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Germain-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 33 89 05 69 http://chateau.saintgermain.free.fr Ce château-fort daté du XVe s. a été remanié au cours du XIXe s. par ses propriétaires, Joseph et Élise de La Roche Nully, qui ont fait appel à l’architecte Maurice Ouradou, gendre de Viollet-le-Duc. Élise de la Roche Nully est la fille du général d’empire Vivant-Jean Brunet-Denon, que son oncle, le célèbre Vivant Denon, emmena avec lui dans la campagne d’Égypte alors qu’il n’avait que 16 ans. Les propriétaires actuels, Henri de Fleurieu et sa famille, assurent la continuité familiale en ligne directe, les La Roche Nully n’ayant eu qu’une fille unique, Viva, qui épousa Édouard de Fleurieu. Cet ensemble fort romantique se compose d’un château en brique en L, de style troubadour, et de communs entourés de douves en eau enjambées par six ponts tous différents. Une orangerie, une glacière et divers bâtiments consacrés au jardin sont encore visibles aujourd’hui. Le tout se love dans un grand parc à l’anglaise aux essences plus que centenaires, dont des tulipiers de Virginie, des cyprès chauves, etc. Une grotte et sa source sont un lieu de pèlerinage pour les femmes qui désirent un garçon. À 6 km de Buxy, 10 km de Givry, 12 km de Chalon-sur-Saône, 90 km de Dijon et 120 km de Lyon | Entrée sur la D104 près du monument aux morts.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Collection Fleurieu