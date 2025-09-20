Visite historique autour de la mairie d’Orbey Mairie d’Orbey Orbey

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Durant l’exposition de présentation du collectif Le Chaudron à la salle du conseil de la mairie d’Orbey, la Société d’histoire du canton de Lapoutroie, Val d’Orbey proposera une visite historique des alentours du bâtiment.

Le point de départ se fera à la mairie, avec un retour à la salle du conseil pour conclure par la découverte de l’exposition du collectif.

Mairie d’Orbey 48 rue Charles de Gaulle, 68370 Orbey Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est 03 89 71 20 07 https://www.orbey.fr Orbey apparaît pour la première fois en 1049, avec une donation du pape Léon IX au couvent de Wolffenheim. Le village, l’un des premiers d’Alsace à disposer d’un marché hebdomadaire, a successivement relevé des seigneuries du Hohnack, des comtes d’Eguisheim, de Ferrette, puis des Habsbourg avant d’être cédé aux Ribeaupierre.

Orbey subit également des pillages et invasions au fil des siècles, mais retrouva la paix en décembre 1944, lors de sa libération après de durs combats, contribuant à réduire la poche de Colmar.

La Mairie d’Orbey est le lieu de référence pour les habitants de cette charmante commune alsacienne. Avec une tonalité commerciale, il convient de souligner que cette institution municipale est au service de tous, assurant une multitude de prestations et services de qualité pour faciliter le quotidien de ses citoyens. Accessible PMR.

