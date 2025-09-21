Visite historique commentée de l’Hôtel Reynès Hôtel Reynes Albi

Visite historique commentée de l’Hôtel Reynès Hôtel Reynes Albi dimanche 21 septembre 2025.

Visite historique commentée de l’Hôtel Reynès Dimanche 21 septembre, 10h30 Hôtel Reynes Tarn

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

️ Visite de l’Hôtel Reynès avec Gérard Alquier – Historien local

Sous l’égide de Gérard Alquier, historien local, pénétrez exceptionnellement dans l’Hôtel Reynès, un hôtel particulier du XVIᵉ siècle, édifié par une famille de marchands pastelliers.

Véritable joyau du patrimoine albigeois, cet édifice est un exemple remarquable du mariage entre pierre et brique, symbolisant l’ascension sociale et la richesse de ses propriétaires. Restauré avec soin après son acquisition par le Conseil Départemental du Tarn, il abrite aujourd’hui l’espace de valorisation des destinations tarnaises.

️ Entrée gratuite – Nombre de places limité

Sur inscription uniquement avant le 19 septembre

Inscription : tourisme-tarn.com – Hôtel Reynès

⚠️ L’inscription n’est valable qu’après réception d’un courriel de confirmation.

Hôtel Reynes 14 rue Timbal 81000, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-tarn.com/agenda/journees-du-patrimoine-venez-a-la-decouverte-de-lhotel-reynes/ »}] [{« link »: « https://www.tourisme-tarn.com/agenda/journees-du-patrimoine-venez-a-la-decouverte-de-lhotel-reynes/ »}] L’Hôtel Reynès, demeure d’un riche marchand pastellier est le symbole de cette réussite où le mariage de la pierre et de la brique est d’une rare élégance. Il est devenu aujourd’hui l’Espace de valorisation des Destinations Tarnaises et de la Randonnée.

Il fut construit par la famille de Roger Reynès, enrichi par le commerce du pastel.

Les bustes de François Ier et de son épouse Eléonore apportent une touche royale à son décor, ils sont visibles depuis la cour intérieure accessible toute l’année.

Il abrite depuis août 2017 le nouvel espace de valorisation des destinations tarnaises du Département : dédié à la valorisation de l’offre touristique, culturelle et naturelle des destinations tarnaises via des écrans d’image, table tactile numérique.

️ Visite de l’Hôtel Reynès avec Gérard Alquier – Historien local

© C. Rivière