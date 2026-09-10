Visite historique commentée de Mailly-la-Ville, Église Saint-Adrien, Mailly-la-Ville

Informations pratiques

Visite historique commentée de Mailly-la-Ville Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Adrien Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de Mailly-la-Ville au cours d’une visite historique commentée du village.

Jean-Claude Rocher, habitant de Mailly-la-Ville et fin connaisseur de son histoire, vous accompagnera au fil des rues et des lieux emblématiques de la commune pour évoquer son patrimoine, son évolution et les petites et grandes histoires qui ont façonné le village.

Une promenade conviviale pour porter un autre regard sur Mailly-la-Ville et découvrir, ou redécouvrir, la richesse de son patrimoine local.

À noter : Cette visite peut être couplée avec la Visite de l’Eglise Saint-Adrien et la Visite de la Chapelle d’Avigny

https://openagenda.com/fr/jep-2026-bourgogne-franche-comte/events/26022493_visite-de-leglise-saint-adrien-de-mailly-la-ville

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église de Mailly-la-Ville ouvrira ses portes au public.

Habitants, visiteurs et curieux sont invités à venir découvrir ou redécouvrir cet édifice qui fait partie du patrimoine du village, son architecture et les éléments qui témoignent de son histoire.

Cette ouverture exceptionnelle offre l’occasion de prendre le temps de pénétrer dans ce lieu familier du paysage de Mailly-la-Ville, mais que l’on n’a pas toujours l’occasion de visiter.

Une invitation à porter un autre regard sur notre patrimoine local et à profiter de ce week-end consacré à sa découverte et à sa transmission.

https://openagenda.com/fr/jep-2026-bourgogne-franche-comte/events/68637186_visite-de-la-chapelle-davigny-7505591

Visite de la Chapelle d’Avigny – Journées du Patrimoine

Cette année, la visite sera enrichie d’une exposition consacrée à l’apiculture, invitant petits et grands à découvrir l’univers des abeilles, le travail des apiculteurs et les savoir-faire liés au miel.

Cette ouverture s’inscrit dans le cadre de la « Ronde des bâtiments remarquables », organisée conjointement avec la Chapelle du Beugnon, la Chapelle de Cheuilly et la Grange d’Oudun. Un parcours qui invite les visiteurs à partir à la découverte de plusieurs sites remarquables du territoire, de leur histoire et de leur patrimoine.

Une belle occasion de pousser les portes de la Chapelle d’Avigny, de découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique et de profiter des Journées du patrimoine pour parcourir les richesses de nos villages.

Église Saint-Adrien 89270 Mailly-la-Ville Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-bourgogne-franche-comte/events/26022493_visite-de-leglise-saint-adrien-de-mailly-la-ville »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-bourgogne-franche-comte/events/68637186_visite-de-la-chapelle-davigny-7505591 »}] parking sur place.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église de Mailly-la-Ville ouvrira ses portes au public.

©G. Gobry