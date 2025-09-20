Visite historique commentée et dédicaces d’auteurs château de Ruesnes Ruesnes

5€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite historique commentée du Château de Ruesnes devant le parc du château chaque après-midi les 20 et 21 septembre, 3 créneaux horaires à votre disposition. De plus, portes ouvertes de la Maison d’Editions « Editions du Commandeur » et séance de dédicaces des auteurs pour les ouvrages « Un château en Espagne » et « Un train peut en cacher un autre »

château de Ruesnes 12 rue du château 59530 Ruesnes 59530 Nord Hauts-de-France 0676778666 https://www.facebook.com/profile.php?id=100081043042180 Château construit en 1695, symbiose entre le patrimoine et la littérature, avec ses chambres d’hôtes « Chateaubriand » et « Italo Calvino », sa librairie « La Commanderie » et son salon de thé, sa maison d’Édition « Éditions du Commandeur » Parking sur la place de la marie uniquement

(c) Xavier Carpentier