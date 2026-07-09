Visite historique cours Forbin et cinéma 3 Casino, Cinéma 3 Casinos, Gardanne

Informations pratiques

Visite historique cours Forbin et cinéma 3 Casino Samedi 19 septembre, 10h00 Cinéma 3 Casinos Bouches-du-Rhône

30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Vous pensez connaître Gardanne sur le bout des doigts ? Laissez-nous vous surprendre ! L’Office de Tourisme et l’équipe du Cinéma 3 Casino vous ont concocté une matinée exclusive, entre histoire, coulisses exclusives et musique.

Au programme de votre matinée : 10h00 à 12h : Remontez le temps – L’équipe de l’Office de Tourisme vous embarque pour une immersion historique. Découvrez les secrets du Cours et l’évolution fascinante de notre cher cinéma 3 Casino (Durée 30 mn devant le cinéma). Poursuivez l’aventure et franchissez les portes de la salle 1 pour tester vos connaissances ensemble lors d’un quiz ludique sur l’histoire du bâtiment et du 7ᵉ art en général ! Intermède musical – Installez-vous confortablement dans la salle 1 pour un concert gratuit et vibrant de l’association de chant A-phones. Une parenthèse mélodique pour clôturer la matinée en beauté !

Cinéma 3 Casinos 11 Cours Forbin, 13120 Gardanne, France Gardanne 13120 Biver Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442514493 http://www.cinema3casino.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 51 02 73 »}]

Vous pensez connaître Gardanne sur le bout des doigts ? Laissez-nous vous surprendre ! L’Office de Tourisme et l’équipe du Cinéma 3 Casino vous ont concocté une matinée exclusive, entre histoire, et …

©OT Gardanne