Visite historique, culturelle et spirituelle de la basilique de Luxeuil Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Luxeuil-les-Bains

Visite historique, culturelle et spirituelle de la basilique de Luxeuil Dimanche 21 septembre, 16h00 Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Haute-Saône

Sur inscription par téléphone auprès de Charlotte | Rendez-vous devant l’entrée de la basilique | Participation libre à l’issue de la visite.

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite historique, culturelle et spirituelle de la basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Luxeuil-les-Bains.

Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 5 rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 06 68 65 77 20

© Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains