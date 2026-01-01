Visite historique de Gueugnon Office de Tourisme Monts & Vallées Gueugnon

Visite historique de Gueugnon

Office de Tourisme Monts & Vallées 1 rue pasteur Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

Date(s) :

2026-01-24

L’Office de Tourisme Monts & Vallées vous propose de partir à la découverte de l’histoire de Gueugnon, à l’occasion de cette visite commentée de 2 h. Elle portera sur l’évolution de la ville au cours des trois derniers siècles, depuis le début du XVIIIe siècle. Nombre de places limité. Inscription obligatoire.

En cas d’intempéries, la visite se fera en statique à l’ Office de Tourisme. .

+33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

