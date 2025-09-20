Visite historique de la Chapelle des Minimes Chapelle des Minimes La Ciotat

Visite historique de la Chapelle des Minimes 20 et 21 septembre Chapelle des Minimes Bouches-du-Rhône

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Chapelle des Minimes ouvre ses portes au public pour une visite historique en accès libre.

Découvrez l’histoire de ce lieu emblématique de la Ciotat, contée par des bénévoles passionnés de l’Église Protestante Unie. Au fil des explications, laissez-vous transporter à travers les siècles, entre spiritualité, patrimoine et mémoire vivante.

Chapelle des Minimes 1, place Guibert 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 42 83 86 58 Église Protestante Unie de La Ciotat Accès rue piétonnes du centre ville. Parkings à proximité

DRAC