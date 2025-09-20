Visite historique de la ville de Chablis Office de tourisme de Chablis Chablis

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite historique commentée de la ville de Chablis à travers les siècles depuis le Moyen Âge. Les bâtiments religieux et civils sont les témoins de l’histoire des chablisiens, de leurs métiers, de leurs coutumes et de leur attachement au vignoble.

Office de tourisme de Chablis 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 42 80 80 parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Chablis, terre d’histoire